Кабмин начал оптимизировать сеть центров админуслуг
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Кабинет министров принял решение, которое, в том числе, направлено на оптимизацию сети центров предоставления административных услуг. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания Кабинета министров, передает корреспондент УНН.
"Мы сегодня сделали шаг к объединению сетей ЦПАУ - таких центров, в которых предоставляются административные услуги. Сервисные центры МВД, ЦПАУ, прозрачные офисы Минсоцполитики и другие подобные площадки, которые создавались по регионам, будут оптимизированы в одну сеть, поскольку, очевидно, что цель у них одна - предоставлять административные услуги", - отметил премьер.
По его словам, в прошлом правительстве каждое министерство взяло инфраструктуру "прозрачных офисов", нынешний же состав Кабмина стремится сократить средства на содержание сети, поэтому планирует ее оптимизировать.
При этом он добавил, что сегодня правительство приняло решение о порядке финансирования одной из этих сетей, в которое "зашит" принцип оптимизации всей сети таких учреждений.
Напомним, Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в ближайшее время инициирует изменения законодательства по упрощению процедуры регистрации фактов рождения и смерти граждан из оккупированных территорий.