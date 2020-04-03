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Кабмін переглянув прогноз інфляції

Кабмін переглянув прогноз інфляції

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Кабінет міністрів обновив макроекономічний прогноз, згідно з яким інфляція у 2020 році становитиме 11,6%. Про це сказано в постанові уряду №253 від 29 березня, передає УНН.

Так, згідно з постановою, валовий внутрішній продукт у 2020 році прогнозується: номінальний - на рівні 3 трлн 985,5 млрд грн, у відсотках до попереднього року - 95,2%.

Інфляція цього року прогнозується - 6,8% (у середньому до попереднього року); 11,6% (грудень до грудня попереднього року).

Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року) - 112%. Прибуток прибуткових підприємств очікується на рівні 749,3 млрд грн.

Згідно з прогнозом, середньомісячна заробітна плата працівників (брутто): номінальна 10 706 грн; номінальна, скоригована на індекс споживчих цін - 95,5 відсотків до попереднього року. Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців прогнозується на рівні - 1 трлн 235,5 млрд грн.

Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років у 2020 році очікується на рівні 16,33 млн осіб. Рівень безробіття населення у віці 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці - 9,4 відсотків до робочої сили відповідного віку.

Сальдо торговельного балансу, визначене за методологією платіжного балансу, очікується від'ємне - на рівні -8 млрд 289 млн доларів США. Експорт товарів і послуг: 59 млрд 911 млн доларів США (94,5 відсотків до попереднього року), імпорт товарів і послуг: 68 млрд 200 млн доларів США (90 відсотків до попереднього року).

Нагадаємо, раніше уряд оновив макроекономічний прогноз, очікують покращення ситуації у другому півріччі.

Українські Національні Новини

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