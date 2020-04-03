Кабмин пересмотрел прогноз инфляции

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 61003 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 71226 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 84755 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 83059 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103264 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 85705 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102640 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105853 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130916 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Актуальное
Кабмин пересмотрел прогноз инфляции

Кабмин пересмотрел прогноз инфляции

Киев  •  УНН

 • 14857 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз, согласно которому инфляция в 2020 году составит 11,6%. Об этом говорится в постановлении правительства №253 от 29 марта, передает УНН.

Так, согласно постановлению, валовой внутренний продукт в 2020 году прогнозируется: номинальный - на уровне 3 трлн 985,5 млрд грн, в процентах к предыдущему году - 95,2%.

Инфляция в этом году прогнозируется - 6,8% (в среднем к предыдущему году); 11,6% (декабрь к декабрю предыдущего года).

Индекс цен производителей промышленной продукции (декабрь к декабрю предыдущего года) - 112%. Прибыль прибыльных предприятий ожидается на уровне 749,3 млрд грн.

Согласно прогнозу, среднемесячная заработная плата работников (брутто): номинальная 10 706 грн; номинальная, откорректированная на индекс потребительских цен - 95,5 процентов к предыдущему году. Фонд оплаты труда наемных работников и денежного обеспечения военнослужащих прогнозируется на уровне - 1 трлн 235,5 млрд грн.

Количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет в 2020 году ожидается на уровне 16,33 млн человек. Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет по методологии Международной организации труда - 9,4 процентов к рабочей силе соответствующего возраста.

Сальдо торгового баланса, определенное по методологии платежного баланса, ожидается отрицательное - на уровне -8 млрд 289 млн долларов США. Экспорт товаров и услуг: 59 млрд 911 млн долларов США (94,5 процентов к предыдущему году), импорт товаров и услуг: 68 млрд 200 млн долларов США (90 процентов к предыдущему году).

Напомним, ранее правительство обновило макроэкономический прогноз, ожидают улучшения ситуации во втором полугодии.

Украинские Национальные Новости

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