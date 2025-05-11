КАБ влучила у Великомихайлівську громаду на Дніпропетровщині: є поранені
Київ • УНН
Росіяни атакували Великомихайлівську громаду, застосувавши керовану авіабомбу. Двоє чоловіків отримали поранення, один з них у важкому стані. Пошкоджено будинки та автомобілі.
Росіяни скерували керовану авіабомбу на Великомихайлівську громаду Синельниківщини Дніпропетровської області. Про це повідомив начальник обласної обласної військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.
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За його словами, внаслідок удару поранень дістали двоє чоловіків, один з них у важкому стані.
Поруч з ними медики. Надають необхідну допомогу. Роблять все, щоб врятувати
Він уточнив, що через ворожий удар потрощені приватні будинки та авто.
Нагадаємо
Ворог активізував штурми на півдні, намагаючись прорватися до Дніпропетровської області. Ситуація загострилася на Новопавлівському напрямку, де РФ зазнає значних втрат.
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