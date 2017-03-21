К.Роналду названо кращим футболістом року в Португалії

Кращим футболістом країни став зірковий нападник "Реала" Кріштіану Роналду, який в 2016 році виграв Лігу чемпіонів, переміг зі своєю збірною на Євро-2016, а також завоював Золотий м'яч.

Головними конкурентами К.Роналду (65) виявилися одноклубник Пепе за якого було віддано 26 відсотків голосів і воротар "Спортінга" Руй Патрісіу (9).

Відзначимо, що нагороду найкращому тренеру отримав Фернанду Сантуш, котрий привів збірну Португалії до перемоги на Євро-2016.

Зауважимо, що "Відкриттям року" назвали 19-річного півзахисника "Баварії" Ренату Саншеша.

Нагадаємо, К.Роналду став володарем "Золотого м'яча"