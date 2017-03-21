К.Роналду назван лучшим футболистом года в Португалии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Федерация футбола Португалии объявила имена обладателей ежегодных наград по итогам 2016 года, сообщает УНН со ссылкой на quinasdeouro.fpf.pt.
Лучшим футболистом страны стал звездный нападающий "Реала" Криштиану Роналду, который в 2016 году выиграл Лигу чемпионов, победил со своей сборной на Евро-2016, а также завоевал Золотой мяч.
Главными конкурентами К.Роналду (65) стали одноклубник Пепе за которого было отдано 26 процентов голосов и вратарь "Спортинга" Руй Патрисиу (9).
Отметим, что награду лучшему тренеру получил Сантуш, который привел сборную Португалии к победе на Евро-2016.
Заметим, что "Открытием года" назвали 19-летнего полузащитника "Баварии" Ренату Саншеша.
Напомним, К.Роналду стал обладателем "Золотого мяча".