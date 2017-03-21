К.Роналду назван лучшим футболистом года в Португалии

Лучшим футболистом страны стал звездный нападающий "Реала" Криштиану Роналду, который в 2016 году выиграл Лигу чемпионов, победил со своей сборной на Евро-2016, а также завоевал Золотой мяч.

Главными конкурентами К.Роналду (65) стали одноклубник Пепе за которого было отдано 26 процентов голосов и вратарь "Спортинга" Руй Патрисиу (9).

Отметим, что награду лучшему тренеру получил Сантуш, который привел сборную Португалии к победе на Евро-2016.

Заметим, что "Открытием года" назвали 19-летнего полузащитника "Баварии" Ренату Саншеша.

Напомним, К.Роналду стал обладателем "Золотого мяча".