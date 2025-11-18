Італія готується до гібридної війни: Крозетто пропонує створити новий підрозділ із 5000 осіб
Київ • УНН
Міністр оборони Італії Крозетто запропонував створити цивільно-військовий підрозділ чисельністю до 5000 осіб для боротьби з гібридною війною. Ця ініціатива спрямована на захист критично важливих секторів та протидію дезінформації.
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто закликав до термінового створення нового цивільно-військового підрозділу, який має налічувати до 5000 осіб, для протидії зростаючим загрозам гібридної війни. Міністр представив цю ініціативу у стратегічному звіті, опублікованому сьогодні, на тлі підвищеної готовності європейських урядів до можливих атак, що поєднують військові та невійськові дії. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
У своєму звіті Крозетто наголосив на необхідності захисту критично важливих секторів, таких як енергетична інфраструктура та аеропорти, від гібридних загроз. Він також наголосив на важливості створення центру для боротьби з дезінформацією.
Необхідно, використовуючи чіткі інструменти та у стислі терміни, розвинути прогностичну та адаптивну здатність до дій, спрямованих на запобігання, стримування та поглинання гібридних атак
Міністр пояснив, що новий підрозділ повинен працювати в режимі "24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік" і спочатку матиме штат у 1200–1500 осіб, з подальшим розширенням до 5000.
Його пропозиція обговорювалася на переговорах високого рівня з питань оборони, які відбулися у понеділок за участі Президента Італії Серджіо Маттарелли, прем'єр-міністра Джорджії Мелоні та начальника Генштабу генерала Лучано Портолано.
В офісі Президента Маттарелли підтвердили, що на переговорах "було розглянуто питання гібридних загроз з боку росії та інших ворожих іноземних суб’єктів як складний виклик безпеці Європи та Італії, а також цілісності демократичних процесів".
росія, зі свого боку, заперечує відповідальність за нещодавні підозрілі інциденти в Європі.
