Італія готується до гібридної війни: Крозетто пропонує створити новий підрозділ із 5000 осіб

Ексклюзив
14:29 • 1078 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
14:10 • 10950 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
14:05 • 10179 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
12:54 • 14002 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
11:49 • 19395 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
08:43 • 22442 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
18 листопада, 07:59 • 29432 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Ексклюзив
18 листопада, 07:00 • 24500 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 58551 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 50260 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 960 окупантів та 350 одиниць техніки за добу - Генштаб18 листопада, 05:44 • 28692 перегляди
Західну Україну замело раптовим снігом: Яремче та Буковель у білій ковдрі PhotoVideo18 листопада, 07:46 • 18377 перегляди
Енергія на зиму: Україна отримала 100 млн кубометрів газу новим морським маршрутом зі США 08:57 • 17219 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo10:02 • 20841 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ10:16 • 18111 перегляди
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 14:26 • 2704 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Ексклюзив
14:10 • 10951 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 81461 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 111995 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 103264 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto11:51 • 5212 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ10:16 • 18345 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo10:02 • 21072 перегляди
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання17 листопада, 13:40 • 33063 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety17 листопада, 09:03 • 41821 перегляди
Італія готується до гібридної війни: Крозетто пропонує створити новий підрозділ із 5000 осіб

Київ • УНН

 • 200 перегляди

Міністр оборони Італії Крозетто запропонував створити цивільно-військовий підрозділ чисельністю до 5000 осіб для боротьби з гібридною війною. Ця ініціатива спрямована на захист критично важливих секторів та протидію дезінформації.

Італія готується до гібридної війни: Крозетто пропонує створити новий підрозділ із 5000 осіб

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто закликав до термінового створення нового цивільно-військового підрозділу, який має налічувати до 5000 осіб, для протидії зростаючим загрозам гібридної війни. Міністр представив цю ініціативу у стратегічному звіті, опублікованому сьогодні, на тлі підвищеної готовності європейських урядів до можливих атак, що поєднують військові та невійськові дії. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У своєму звіті Крозетто наголосив на необхідності захисту критично важливих секторів, таких як енергетична інфраструктура та аеропорти, від гібридних загроз. Він також наголосив на важливості створення центру для боротьби з дезінформацією.

Необхідно, використовуючи чіткі інструменти та у стислі терміни, розвинути прогностичну та адаптивну здатність до дій, спрямованих на запобігання, стримування та поглинання гібридних атак 

– заявив Крозетто.

Міністр пояснив, що новий підрозділ повинен працювати в режимі "24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік" і спочатку матиме штат у 1200–1500 осіб, з подальшим розширенням до 5000.

Підрив залізниці в Польщі: у РНБО припустили, що за атакою стоїть диверсійний підрозділ російського гру17.11.25, 13:24 • 9360 переглядiв

Його пропозиція обговорювалася на переговорах високого рівня з питань оборони, які відбулися у понеділок за участі Президента Італії Серджіо Маттарелли, прем'єр-міністра Джорджії Мелоні та начальника Генштабу генерала Лучано Портолано.

В офісі Президента Маттарелли підтвердили, що на переговорах "було розглянуто питання гібридних загроз з боку росії та інших ворожих іноземних суб’єктів як складний виклик безпеці Європи та Італії, а також цілісності демократичних процесів".

росія, зі свого боку, заперечує відповідальність за нещодавні підозрілі інциденти в Європі.

Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці18.11.25, 14:54 • 13989 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
російська пропаганда
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Джорджа Мелоні
Reuters
Італія
Європа
Польща