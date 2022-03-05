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Ірина Верещук заявила, що росіяни зірвали домовленості про гуманітарні коридори

Ірина Верещук заявила, що росіяни зірвали домовленості про гуманітарні коридори

Київ • УНН

 • 102070 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук у ході брифінгу заявила, що російська сторона обстрілює Волноваху з важкого озброєння, чим порушує режим тиші, повідомляє УНН.

Цитата

"Об 11:45 Російська Федерація почала обстріл міста Волновахи з важкого озброєння. Як ви знаєте, з 9 годин ранку 5 березня у нас була попередня домовленість про те, що ми створимо два гуманітарних коридори Волноваха і Маріуполь.

Я констатую той факт, що Росія порушила домовленості навіть за посередництва Червоного Хреста, не дотрималася взятих на себе зобов’язань і обстрілює місто Волноваха.

Також у напрямку Маріуполь-Запоріжжя ведуться бої в районі населеного пункту Пологи-Оріхове, які унеможливлюють рух колони з Маріуполя до Запоріжжя", - повідомила Верещук.

Саме тому віце-прем’єр звернулася до РФ із закликом припинити обстріли, відновити домовленості про гуманітарні коридори аби мирне населення мало змогу покинути ці території.

"Ми вимагаємо від російської сторони припинити обстріли, відновити режим припинення вогню та надати можливість сформувати колони гуманітарного коридору для того, щоб діти, жінки та люди похилого віку змогли покинути населені пункти.

Також звертаємося до РФ з вимогою пропустити гуманітарні вантажі, які складаються з медикаментів та продуктів харчування", - заявила вона.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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