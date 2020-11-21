Іран заявив про затримання танкера під прапором Панами через підозру у контрабанді нафти
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Іран повідомив 20 листопада про затримання в Перській затоці танкера під прапором Панами через підозру у нелегальному транспортуванні 300 тисяч літрів нафти, пише Радіо Свобода із посиланням на напівофіційне інформагентство Fars, передає УНН.
Так, танкер танкер іранські військові з елітного Корпусу вартових Ісламської революції.
Повідомляється, що затримані також 10 іноземних членів екіпажу – національність членів екіпажу чи інші подробиці інциденту наразі невідомі. Справу передали в прокуратуру портового міста Парсіан.
Іран, що має одні з найдешевших цін на пальне у світі, через значні субсидії і падіння курсу національної валюти, бореться з контрабандою палива в сусідні країни.
За повідомленнями іранських ЗМІ, щодня з Ірану контрабандою вивозиться близько 10 мільйонів літрів палива.
Нагадаємо, у жовтні, близ берегів Британії, спецназ затримав семеро людей за спробу захоплення танкеру.