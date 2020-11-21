Іран заявив про затримання танкера під прапором Панами через підозру у контрабанді нафти

Так, танкер танкер іранські військові з елітного Корпусу вартових Ісламської революції.

Повідомляється, що затримані також 10 іноземних членів екіпажу – національність членів екіпажу чи інші подробиці інциденту наразі невідомі. Справу передали в прокуратуру портового міста Парсіан.

Іран, що має одні з найдешевших цін на пальне у світі, через значні субсидії і падіння курсу національної валюти, бореться з контрабандою палива в сусідні країни.

За повідомленнями іранських ЗМІ, щодня з Ірану контрабандою вивозиться близько 10 мільйонів літрів палива.

Нагадаємо, у жовтні, близ берегів Британії, спецназ затримав семеро людей за спробу захоплення танкеру.