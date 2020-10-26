У берегів Британії спецназ затримав семеро людей за спробу захоплення танкеру
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У південному побережжі Великобританії на борту танкера “Наве Андромеда” затримали семеро людей, які погрожували екіпажу. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Відомо, що вранці неділі, коли судно знаходилось приблизно в 10 км від британського берега, екіпаж подав сигнал про небезпеку. Берегова служба передала інформацію про поліції, а поліція — в Міністерство оборони Великобританії.
Інцидент був розцінений як спроба захоплення судна, і Міноборони залучило до операцій спеціальну десантну службу Британії SAS. Операція, в якій були залучені 6 вертолетів, тривала 9 хвилин.
Під час операції екіпаж укрився в відсіку з найбільш важливими корабельними відділеннями і не постраждав.
Зазначається, що всі семеро затриманих не мають відносин до рейсу, британська преса називає їх “безбілетниками”.
Як повідомляв УНН, в суботу на російському нафтовому танкері, що прямував в Ростов-на-Дону, стався вибух. На борту знаходилися 13 осіб екіпажу, 10 з них врятовані. Доля трьох невідома. Причина НП з'ясовується.