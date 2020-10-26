У берегов Британии спецназ задержал семь человек за попытку захвата танкера
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. На южном побережье Великобритании на борту танкера “Наве Андромеда” задержали семь человек, которые угрожали экипажу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Известно, что утром в воскресенье, когда судно находилось примерно в 10 км от британского берега, экипаж подал сигнал об опасности. Береговая служба передала информацию полиции, а полиция - в Министерство обороны Великобритании.
Инцидент был расценен как попытка захвата судна, и Минобороны привлекло к операции специальную десантную службу Великобритании SAS. Операция, в которой были задействованы 6 вертолетов, длилась 9 минут.
Во время операции экипаж укрылся в отсеке с наиболее важными корабельными отделениями и не пострадал.
Отмечается, что все семеро задержанных не имеют отношения к рейсу, британская пресса называет их "безбилетниками".
Как сообщал УНН, в субботу на российском нефтяном танкере, направлявшемся в Ростов-на-Дону, произошел взрыв. На борту находились 13 человек экипажа, 10 из них спасены. Судьба троих неизвестна. Причина ЧП устанавливается.