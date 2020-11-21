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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 28329 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 86017 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 102574 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 118585 просмотра

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Иран заявил о задержании танкера под флагом Панамы по подозрению в контрабанде нефти

Иран заявил о задержании танкера под флагом Панамы по подозрению в контрабанде нефти

Киев  •  УНН

 • 12704 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Иран сообщил 20 ноября о задержании в Персидском заливе танкера под флагом Панамы по подозрению в нелегальном транспортировке 300 тысяч литров нефти, пишет Радио Свобода со ссылкой на полуофициальное информагентство Fars, передает УНН.

Так, танкер задержали иранские военные из элитного Корпуса стражей Исламской революции.

Сообщается, что задержанные также 10 иностранных членов экипажа — национальность членов экипажа или другие подробности инцидента пока неизвестны. Дело передали в прокуратуру портового города Парсиан.

Иран, имеет одни из самых дешевых цен на горючее в мире, через значительные субсидии и падение курса национальной валюты, борется с контрабандой топлива в соседние страны.

По сообщениям иранских СМИ, ежедневно из Ирана контрабандой вывозится около 10 млн литров топлива.

Напомним, в октябре, близ берегов Великобритании, спецназ задержал семь человек за попытку захвата танкера.

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