Иран заявил о задержании танкера под флагом Панамы по подозрению в контрабанде нефти
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Иран сообщил 20 ноября о задержании в Персидском заливе танкера под флагом Панамы по подозрению в нелегальном транспортировке 300 тысяч литров нефти, пишет Радио Свобода со ссылкой на полуофициальное информагентство Fars, передает УНН.
Так, танкер задержали иранские военные из элитного Корпуса стражей Исламской революции.
Сообщается, что задержанные также 10 иностранных членов экипажа — национальность членов экипажа или другие подробности инцидента пока неизвестны. Дело передали в прокуратуру портового города Парсиан.
Иран, имеет одни из самых дешевых цен на горючее в мире, через значительные субсидии и падение курса национальной валюты, борется с контрабандой топлива в соседние страны.
По сообщениям иранских СМИ, ежедневно из Ирана контрабандой вывозится около 10 млн литров топлива.
Напомним, в октябре, близ берегов Великобритании, спецназ задержал семь человек за попытку захвата танкера.