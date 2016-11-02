Інвестплан “Укрзалізниці” становитиме більше 26 млрд грн наступного року
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Інвестиційний план “Укрзалізниці” на наступний рік становитиме більше 26 млрд грн. Про це під час засідання уряду повідомив голова правління ПАТ “Укрзалізниця” Войцех Бальчун, передає кореспондент УНН.
“Тут дуже різне зростання у порівнянні з 2016 роком”, — додав він.
В.Бальчун зазначив, що в рамках цього плану буде побудовано 3 тисячі вагонів на базі “Укрзалізниці”, ще 3 тис. 600 вагонів будуть закуплені за кредитною лінією ЄБРР.