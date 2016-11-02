Инвестплан "Укрзализныци" составит более 26 млрд грн в следующем году
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Инвестиционный план "Укрзализныци" на следующий год составит более 26 млрд грн. Об этом во время заседания правительства сообщил глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Бальчун, передает корреспондент УНН.
"Здесь очень разный рост по сравнению с 2016 годом", - добавил он.
В.Бальчун отметил, что в рамках этого плана создадут 3000 вагонов на базе "Укрзализныци", еще 3 тыс. 600 вагонов будут закуплены по кредитной линии ЕБРР.