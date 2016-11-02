Инвестплан "Укрзализныци" составит более 26 млрд грн в следующем году

"Здесь очень разный рост по сравнению с 2016 годом", - добавил он.

В.Бальчун отметил, что в рамках этого плана создадут 3000 вагонов на базе "Укрзализныци", еще 3 тыс. 600 вагонов будут закуплены по кредитной линии ЕБРР.