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Інвестиційна компанія ABHH заявила, що нові звинувачення проти її акціонера Фрідмана – політичний крок української влади

Інвестиційна компанія ABHH заявила, що нові звинувачення проти її акціонера Фрідмана – політичний крок української влади

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Люксембурзька інвесткомпанія ABH Holdings (ABHH) вважає нові кримінальні звинувачення української влади проти міноритарного акціонера компанії Михайла Фрідмана черговим кроком політичної тиску, спрямованого на прикриття незаконної експропріації Сенс Банку, який належить ABHH. Про це йдеться у заяві компанії, повідомляє УНН.

В компанії вважають, що банк став об'єктом рейдерської атаки, яка, "вочевидь, була схвалена у вищих ешелонах української державної ієрархії".

Цитата

"Було запропоновано кілька суперечливих і неправдоподібних пояснень щодо експропріації. Останні звинувачення проти міноритарного акціонера є мішаниною недоречних політичних звинувачень, які ABHH не вважає за потрібне коментувати", - підкреслюють інвестори.

В компанії також вважають, що ескалація політичного тиску на відповідального інвестора, пояснюється наміром ABHH ініціювати міжнародний інвестиційний арбітраж проти України, про який компанія повідомила владу України в червні.

Водночас інвестори "добросовісно та з повною надією на успіх запропонували провести переговори з метою мирного врегулювання спору", але у відповідь український уряд вніс ABHH до санкційного списку.

У липні компанія знову запропонувала провести переговори щодо мирного врегулювання спору. ABHH зазначає, що у «відповідь на це влада України експропріювала банк» та порушила низку кримінальних справ проти міноритарного акціонера компанії.

"Таким чином, замість виконання своїх зобов'язань за двосторонньою угодою про захист інвестицій, Україна зробила вибір на користь загострення суперечки, і робила це неодноразово", - вважають в компанії.

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