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Інститут помічника ветерана: уряд розширив проект ще на шість регіонів

Інститут помічника ветерана: уряд розширив проект ще на шість регіонів

Київ • УНН

 • 380981 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України розширив на 10 регіонів реалізацію експерименту Мінветеранів із запровадження інституту помічника ветерана. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

Цитата

“Відтепер до нинішніх чотирьох пілотних областей — Вінницької, Дніпропетровської, Львівської та Миколаївської — офіційно долучаються ще шість регіонів: Закарпатська, Київська, Сумська, Полтавська, Харківська та місто Київ”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що відповідний проект постанови сьогодні ухвалено на черговому засіданні Кабінету Міністрів України.

“Також в межах розширення „пілоту“ збільшено з 400 до 550 кількість посад помічників ветеранів. Після проходження навчання вони будуть працевлаштовані до Сервісних офісів у справах ветеранів у територіальних громадах, долучених до експериментального проекту”, — зазначається в повідомленні.

Так, помічники ветеранів стануть тими, хто фактично першими надаватимуть ветеранам війни, членам їх сімей та демобілізованим воїнам сервісну підтримку з переходу до цивільного життя за принципом “рівний з рівним”. Це, зокрема, консультативний, інформаційний, процедурний супровід в межах переходу від військової служби до цивільного життя.

Доповнення

Влітку Кабмін дав старт запровадженню в Україні інституту помічника ветерана.

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