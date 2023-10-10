Институт помощника ветерана: правительство расширило проект еще на шесть регионов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Кабинет министров Украины расширил на 10 регионов реализацию эксперимента Минветеранов по внедрению института помощника ветерана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.
Цитата
“Отныне к нынешним четырем пилотным областям — Винницкой, Днепропетровской, Львовской и Николаевской — официально присоединяются еще шесть регионов: Закарпатская, Киевская, Сумская, Полтавская, Харьковская и город Киев”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что соответствующий проект постановления сегодня принят на очередном заседании Кабинета Министров Украины.
“Также в пределах расширения "пилота“ увеличено с 400 до 550 количество должностей помощников ветеранов. После прохождения обучения они будут трудоустроены в сервисные офисы по делам ветеранов в территориальных громадах, приобщенных к экспериментальному проекту”, — отмечается в сообщении.
Так, помощники ветеранов станут теми, кто фактически первыми будут оказывать ветеранам войны, членам их семей и демобилизованным воинам сервисную поддержку с перехода к гражданской жизни по принципу “равный с равным”. Это, в частности, консультативное, информационное, процедурное сопровождение в пределах перехода от военной службы к гражданской жизни.
Дополнение
Летом Кабмин дал старт введению в Украине института помощника ветерана.