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Іноземні політики почали висловлювати співчуття через катастрофу літака МАУ в Ірані

Іноземні політики почали висловлювати співчуття через катастрофу літака МАУ в Ірані

Київ • УНН

 • 13729 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Іноземні дипломати та політики починають висловлювати співчуття через катастрофу пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" неподалік від іранської столиці Тегерана, повідомляє УНН.

Так, міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявічюс зазначив у Twitter, що "глибоко шокований і засмучений трагічною новиною про катастрофу пасажирського літака рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном". "Наші найщиріші співчуття родинам загиблих та людям України", - написав литовський дипломат.

Заступник прем'єр-міністра з питань судової реформи і міністр закордонних справ Болгарії Єкатерина Захарієва також висловила співчуття. "Ми висловлюємо найглибші співчуття сім'ям загиблих в результаті катастрофи українського Boeing 737-800, на борту якого перебували 180 осіб, який вилетів з міжнародного аеропорту Імама Хомейні в Тегерані", - написала вона у Twitter.

Окрім того, висловилася і посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. "Була так шокована, коли дізналася про катастрофу українського літака в Ірані. Мої думки з сім'ями жертв і всіх постраждалих", - вказала британський дипломат у Twitter.

Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

У МЗС для УНН повідомили про попередньо 160 загиблих в авіакатастрофі.

Також раніше УНН повідомляли, що наразі консул займається питанням авіакатастрофи, уточнюються списки загиблих.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані.

Глибоко шокований і засмучений трагічною новиною про катастрофу пасажирського літака рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном. Наші найщиріші співчуття родинам загиблих та людям України. @VPrystaiko @MFA_Ukraine

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) January 8, 2020

Deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones in the crash of #Ukrainian Boeing 737-800 with 180 people on board, that took off from Imam Khomeini international airport in #Tehran. @MFA_Ukraine @VPrystaiko

— Ekaterina Zaharieva (@EZaharievaMFA) January 8, 2020

So shocked to hear news of #ukrainianplane crash in Iran. My thoughts are with families of victims and all those affected @MFA_Ukraine

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCO) January 8, 2020

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