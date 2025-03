Іноземні політики почали висловлювати співчуття через катастрофу літака МАУ в Ірані

Так, міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявічюс зазначив у Twitter, що "глибоко шокований і засмучений трагічною новиною про катастрофу пасажирського літака рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном". "Наші найщиріші співчуття родинам загиблих та людям України", - написав литовський дипломат.

Заступник прем'єр-міністра з питань судової реформи і міністр закордонних справ Болгарії Єкатерина Захарієва також висловила співчуття. "Ми висловлюємо найглибші співчуття сім'ям загиблих в результаті катастрофи українського Boeing 737-800, на борту якого перебували 180 осіб, який вилетів з міжнародного аеропорту Імама Хомейні в Тегерані", - написала вона у Twitter.

Окрім того, висловилася і посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. "Була так шокована, коли дізналася про катастрофу українського літака в Ірані. Мої думки з сім'ями жертв і всіх постраждалих", - вказала британський дипломат у Twitter.

Раніше 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

У МЗС для УНН повідомили про попередньо 160 загиблих в авіакатастрофі.

Також раніше УНН повідомляли, що наразі консул займається питанням авіакатастрофи, уточнюються списки загиблих.

Президент Зеленський відреагував на авіакатастрофу українського Boeing 737 в Ірані.

