Іноземець намагався з Індії ввезти в Україну партію сильнодіючих ліків

Працівники митниці, згідно з попередньою інформацією, мали достатньо підстав перевірити багаж одного з громадян Індії, який постійно проживає в України і наразі повернувся з Індії транзитом через Казахстан.

"На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації громадянин Індії не надав, з приводу декларування до інспекторів митниці не звертався. Рецепту на переміщувані ним препарати, виданого на його ім’я, як і документів, що підтверджують вартість препаратів, громадянин не мав", - зазначили в ДФС.

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