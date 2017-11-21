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Іноземець намагався з Індії ввезти в Україну партію сильнодіючих ліків

Іноземець намагався з Індії ввезти в Україну партію сильнодіючих ліків

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. В аеропорту "Бориспіль" співробітники митниці затримали громадянина Індії, який намагався контрабандою ввезти в Україну 205 упаковок високовартісних сильнодіючих ліків. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України, передає УНН.

Працівники митниці, згідно з попередньою інформацією, мали достатньо підстав перевірити багаж одного з громадян Індії, який постійно проживає в України і наразі повернувся з Індії транзитом через Казахстан.

"На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації громадянин Індії не надав, з приводу декларування до інспекторів митниці не звертався. Рецепту на переміщувані ним препарати, виданого на його ім’я, як і документів, що підтверджують вартість препаратів, громадянин не мав", - зазначили в ДФС.

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