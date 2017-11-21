Иностранец пытался из Индии ввезти в Украину партию сильнодействующих лекарств

Работники таможни, согласно предварительной информации, имели достаточно оснований проверить багаж одного из граждан Индии, постоянно проживающего в Украине и сейчас вернулся из Индии транзитом через Казахстан.

"На момент прохождения таможенного контроля надлежащим образом оформленной таможенной декларации гражданин Индии не предоставил по поводу декларирования к инспекторам таможни не обращался. Рецепта на перемещаемые им препараты, выданного на его имя, как и документов, подтверждающих стоимость препаратов, гражданин не имел", - отметили в ДФС.

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