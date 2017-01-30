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Інформація про замінування Вищого адмінсуду у Києві не підтвердилась - поліція

Інформація про замінування Вищого адмінсуду у Києві не підтвердилась - поліція

Київ • УНН

 • 11917 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Інформація про замінування Вищого адміністративного суду України у столиці не підтвердилась. Про це УНН повідомила речник ГУ НП у Києві Оксана Блищик.

“Вже все перевірено. Інформацію (щодо замінування суду — ред.) не підтверджено”, — повідомила О.Блищик.

Нагадаємо, Вищий адміністративний суд України тимчасово припинив роботу через повідомлення про замінування.

Як повідомляв УНН, 26 січня у поліцію надійшло повідомлення про те, що заміновано Господарський суд Одеси.

Українські Національні Новини

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