Информация о заминировании Высшего админсуда в Киеве не подтвердилась - полиция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

 • 11917 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Информация о заминировании Высшего административного суда Украины в столице не подтвердилась. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь ГУ НП в Киеве Оксана Блищик.

"Уже все проверено. Информацию (о заминировании суда - ред.) не подтвердили", - сообщила О.Блищик.

Напомним, Высший административный суд Украины временно приостановил работу из-за сообщения о заминировании.

Как сообщал УНН, 26 января в полицию поступило сообщение о том, что заминирован Хозяйственный суд Одессы.

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