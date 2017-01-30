Информация о заминировании Высшего админсуда в Киеве не подтвердилась - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Информация о заминировании Высшего административного суда Украины в столице не подтвердилась. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь ГУ НП в Киеве Оксана Блищик.
"Уже все проверено. Информацию (о заминировании суда - ред.) не подтвердили", - сообщила О.Блищик.
Напомним, Высший административный суд Украины временно приостановил работу из-за сообщения о заминировании.
Как сообщал УНН, 26 января в полицию поступило сообщение о том, что заминирован Хозяйственный суд Одессы.