Информация о заминировании Высшего админсуда в Киеве не подтвердилась - полиция

"Уже все проверено. Информацию (о заминировании суда - ред.) не подтвердили", - сообщила О.Блищик.

Напомним, Высший административный суд Украины временно приостановил работу из-за сообщения о заминировании.

Как сообщал УНН, 26 января в полицию поступило сообщение о том, что заминирован Хозяйственный суд Одессы.