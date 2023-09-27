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29 березня, 17:57 • 225427 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 292871 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 250853 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 286939 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 255190 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 195032 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 187241 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 159401 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 494667 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

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28 березня, 12:49 • 174714 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

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Ігровий ноутбук: пошук збалансованих пропозицій

Ігровий ноутбук: пошук збалансованих пропозицій

Київ • УНН

 • 164831 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Ігровий ноутбук — це не просто пристрій для розваги, це інструмент для дайвінгу у світ високоякісної графіки, реалістичних сценаріїв і захопливого геймплею. Якщо ви вирішили купити ігровий ноутбук на allo.ua, вам доведеться ознайомитися з безліччю пропозицій, кожна з яких заслуговує на увагу, передає УНН.

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