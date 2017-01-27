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І.Климпуш-Цинцадзе прокоментувала ймовірність скасування санкцій США проти РФ

І.Климпуш-Цинцадзе прокоментувала ймовірність скасування санкцій США проти РФ

Київ • УНН

 • 17259 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа має з'ясувати для себе можливості скасування санкцій проти РФ, а доки цього не станеться, рішень про скасування обмежувальних заходів прийматися не буде. Про це в ефірі "112 Україна" заявила віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, коментуючи повідомлення про нібито підготовку документу у США щодо відміни санкцій, передає УНН.

"Ми бачили попередні заяви президента Сполучених Штатів про те, як вони розберуться з ситуацією. До того, як вони для себе з’ясують такі можливості (зняття санкцій - ред.), таких рішень прийматися не буде. Тому я не знаю, на що ви опираєтеся, коли кажете, про те, що є такий готовий наказ", - заявила І.Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, у Кремлі не знають про можливі плани адміністрації нового президента США Дональда Трампа скасувати санкції проти Росії.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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