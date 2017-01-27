І.Климпуш-Цинцадзе прокоментувала ймовірність скасування санкцій США проти РФ

"Ми бачили попередні заяви президента Сполучених Штатів про те, як вони розберуться з ситуацією. До того, як вони для себе з’ясують такі можливості (зняття санкцій - ред.), таких рішень прийматися не буде. Тому я не знаю, на що ви опираєтеся, коли кажете, про те, що є такий готовий наказ", - заявила І.Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, у Кремлі не знають про можливі плани адміністрації нового президента США Дональда Трампа скасувати санкції проти Росії.