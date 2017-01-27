И.Климпуш-Цинцадзе прокомментировала вероятность отмены санкций США против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа должна выяснить для себя возможности отмены санкций против РФ, а пока этого не произойдет, решений об отмене ограничительных мероприятий приниматься не будет. Об этом в эфире "112 Украина" заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, комментируя сообщение о якобы подготовке документа в США об отмене санкций, передает УНН.
"Мы видели предыдущие заявления президента Соединенных Штатов о том, как они разберутся с ситуацией. До того, как они для себя узнают такие возможности (снятие санкций - ред.), таких решений приниматься не будет. Поэтому я не знаю, на что вы опираетесь, когда говорите о том, что есть такой готовый приказ", - заявила И.Климпуш-Цинцадзе.
Напомним, в Кремле не знают о возможных планах администрации нового президента США Дональда Трампа отменить санкции против России.