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Hyundai Motor планує призупинити виробництво в Південній Кореї

Hyundai Motor планує призупинити виробництво в Південній Кореї

Київ • УНН

 • 16087 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Південнокорейська Hyundai Motor Co планує тимчасово призупинити виробництво на своєму заводі № 1 в Ульсані в Південній Кореї через дефіцит мікросхем. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Виробництво призупиниться між 5 квітня і 13 квітня. Korea Economic Daily заявляє, що виробництво на заводі №1 в Ульсані Hyundai припиняється через проблеми з поставками мікросхем та силових електричних модулів.

Підкреслюючи серйозність кризи дефіциту мікросхем, Hyundai стане останнім виробником автомобілів, який зупинив виробництво через нестачу чіпів.

Додатково

Минулого тижня Honda Motor Co Ltd та General Motors Co оголосили, що продовжать зупинення виробництва на заводах у Північній Америці протягом найближчих тижнів, посилаючись на дефіцит мікросхем як одну з кількох причин.

Збіг факторів, включаючи зупинку заводів, бурхливий попит на ноутбуки та планшети та санкції проти китайських технологічних компаній спричинили глобальний дефіцит чіпів, що потрясло електронні галузі в грудні.

Нагадаємо

Корейський автомобільній гігант Hyundai Motor придбав американську компанію - виробника роботів Boston Dynamics Inc. у японської SoftBank Group за суму близько 921 мільйон доларів США.

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