Hyundai Motor планирует приостановить производство в Южной Корее
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Южнокорейская Hyundai Motor Co планирует временно приостановить производство на своем заводе № 1 в Ульсане в Южной Корее из-за дефицита микросхем. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Производство приостановится между 5 апреля и 13 апреля. Korea Economic Daily заявляет, что производство на заводе №1 в Ульсане Hyundai прекращается из-за проблем с поставками микросхем и силовых электрических модулей.
Подчеркивая серьезность кризиса дефицита микросхем, Hyundai станет последним производителем автомобилей, который остановил производство из-за нехватки чипов.
Дополнительно
На прошлой неделе Honda Motor Co Ltd и General Motors Co объявили, что продолжат остановки производства на заводах в Северной Америке в течение ближайших недель, ссылаясь на дефицит микросхем как одну из нескольких причин.
Совпадение факторов, включая остановку заводов, бурный спрос на ноутбуки и планшеты и санкции против китайских технологических компаний вызвали глобальный дефицит чипов, потрясло электронные области в декабре.
Напомним
Корейский автомобильной гигант Hyundai Motor приобрел американскую компанию - производителя роботов Boston Dynamics Inc. в японской SoftBank Group за сумму около 921 млн долларов США.