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Hyundai Motor планирует приостановить производство в Южной Корее

Hyundai Motor планирует приостановить производство в Южной Корее

Киев  •  УНН

 • 16082 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Южнокорейская Hyundai Motor Co планирует временно приостановить производство на своем заводе № 1 в Ульсане в Южной Корее из-за дефицита микросхем. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Производство приостановится между 5 апреля и 13 апреля. Korea Economic Daily заявляет, что производство на заводе №1 в Ульсане Hyundai прекращается из-за проблем с поставками микросхем и силовых электрических модулей.

Подчеркивая серьезность кризиса дефицита микросхем, Hyundai станет последним производителем автомобилей, который остановил производство из-за нехватки чипов.

Дополнительно

На прошлой неделе Honda Motor Co Ltd и General Motors Co объявили, что продолжат остановки производства на заводах в Северной Америке в течение ближайших недель, ссылаясь на дефицит микросхем как одну из нескольких причин.

Совпадение факторов, включая остановку заводов, бурный спрос на ноутбуки и планшеты и санкции против китайских технологических компаний вызвали глобальный дефицит чипов, потрясло электронные области в декабре.

Напомним

Корейский автомобильной гигант Hyundai Motor приобрел американскую компанию - производителя роботов Boston Dynamics Inc. в японской SoftBank Group за сумму около 921 млн долларов США.

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