Hyundai за майже мільярд доларів купує виробника роботів Boston Dynamics
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Корейський автомобільній гігант Hyundai Motor купує американську компанію - виробника роботів Boston Dynamics Inc. у японської SoftBank Group за суму близько 921 мільйон доларів США, передає УНН з посиланням на The Korea Economic Daily.
Видання з посиланням на джерела повідомляє, що компанія завершить операцію з придбання на засіданні ради директорів 10 грудня.
За даними джерел, Hyundai Motor профінансує близько половини вартості придбання, решту оплатять її афілійовані особи, в тому числі виробник автозапчастин Hyundai Mobis Co.
Boston Dynamics відома технологічно просунутими, але збитковими машинами, такими як робот Spot, схожий на собаку.
Boston Dynamics також представила робота-гуманоїда Atlas і мобільного робота Handle, схожого на птицю, призначеного для логістичних послуг.
Як повідомляв УНН, у жовтні на території зони відчуження вперше провели випробування автономного робота Spot від Boston Dynamics.