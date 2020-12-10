Hyundai за почти миллиард долларов покупает производителя роботов Boston Dynamics
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Корейский автомобильной гигант Hyundai Motor покупает американскую компанию - производителя роботов Boston Dynamics Inc. у японской SoftBank Group за сумму около 921 миллион долларов США, передает УНН со ссылкой на The Korea Economic Daily.
Издание со ссылкой на источники сообщает, что компания завершит сделку по приобретению на заседании совета директоров 10 декабря.
По данным источников, Hyundai Motor профинансирует около половины стоимости приобретения, остальное оплатят ее аффилированные лица, в том числе производитель автозапчастей Hyundai Mobis Co.
Boston Dynamics известна технологически продвинутыми, но убыточными машинами, такими как робот Spot, похожий на собаку.
Boston Dynamics также представила робота-гуманоида Atlas и мобильного робота Handle, похожего на птицу, предназначенного для логистических услуг.
Как сообщал УНН, в октябре на территории зоны отчуждения впервые провели испытания автономного робота Spot от Boston Dynamics.