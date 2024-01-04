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Готує кримських дітей до війни в Україні: соратниця аксьонова отримала підозру в колабораціонізмі

Готує кримських дітей до війни в Україні: соратниця аксьонова отримала підозру в колабораціонізмі

Київ • УНН

 • 23201 перегляди

соратниця аксьонова отримала підозру через заклики до кримських студентів готуватися до війни проти України.

СБУ заочно повідомила про підозру соратниці так званого "голови" окупованого Криму сергія аксьонова ані григорян за заклики готуватися кримським школярам до війни проти України. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ. 

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборантку ані григорян – "заступницю" очільника окупаційного "комітету молодіжної політики Криму". На цю "посаду" її призначили за особистої протекції гауляйтера аксьонова у листопаді 2022 року для масового нав’язування кремлівської пропаганди серед підростаючого покоління

- йдеться у повідомленні СБУ. 

Деталі 

Зазначається, що перебуваючи у лавах загарбницького "уряду", григорян публічно закликає кримських школярів готуватися до війни проти України та вступати до російських військових училищ. З такими "тезами" вона виступала перед сотнею учнів у Форосі на шкільних зборах восени цього року.

Також фігурантка очолює так званий "центр військово-патріотичного виховання "Авангард", який створено окупантами на території півострова. Там російські інструктори навчають місцевих школярів 9-11 класів тактиці ведення бою та проводять з дітьми вогневу підготовку. Крім військового "курсу" учнів "обробляють" ідеологічно, щоб сформувати у них вороже ставлення до України  підготувати до участі у бойових діях проти Сил оборони.

Щоб примусово залучити дітей до "Авангарду", колаборантка дає прямі вказівки директорам шкіл та проводить відповідну роботу з батьками.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили григорян про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора).

Державна зрада й колабораціонізм: заочно судитимуть ексмера Святогірська28.12.23, 15:36 • 28265 переглядiв

Тетяна Краєвська

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