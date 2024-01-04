Готовит крымских детей к войне в Украине: соратница аксенова получила подозрение в коллаборационизме

СБУ заочно сообщила о подозрении соратнице так называемого "главы" оккупированного Крыма сергея аксенова ани григорян за призывы готовиться крымским школьникам к войне против Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборационистку ани григорян - "заместительницу" главы оккупационного "комитета молодежной политики Крыма". На эту "должность" ее назначили при личной протекции гауляйтера Аксенова в ноябре 2022 года для массового навязывания кремлевской пропаганды среди подрастающего поколения - говорится в сообщении СБУ.

Детали

Отмечается, что находясь в рядах захватнического "правительства", григорян публично призывает крымских школьников готовиться к войне против Украины и поступать в российские военные училища. С такими "тезисами" она выступала перед сотней учеников в Форосе на школьном собрании осенью этого года.

Также фигурантка возглавляет так называемый "центр военно-патриотического воспитания "Авангард", который создан оккупантами на территории полуострова. Там российские инструкторы обучают местных школьников 9-11 классов тактике ведения боя и проводят с детьми огневую подготовку. Кроме военного "курса" учеников "обрабатывают" идеологически, чтобы сформировать у них враждебное отношение к Украине подготовить к участию в боевых действиях против Сил обороны.

Чтобы принудительно привлечь детей в "Авангард", коллаборантка дает прямые указания директорам школ и проводит соответствующую работу с родителями.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили григорянам о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора).

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