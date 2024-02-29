Глави МЗС та Міноборони країн ЄС зустрінуться в Парижі для обговорення України та Молдови
Київ • УНН
Європейські міністри оборони та закордонних справ зустрінуться в Парижі для подальшого обговорення підтримки України та захисту Молдови від російської дестабілізації.
Міністри оборони і закордонних справ європейських країн зустрінуться в Парижі найближчими днями, щоб обговорити подальшу підтримку України і Молдови, заявив у четвер заступник речника міністерства закордонних справ Франції Крістоф Лемуан, пише УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Зустріч може відбутися 7 березня. Вона була запланована після конференції європейських лідері щодо України на початку цього тижня.
Як повідомляється, європейські держави обговорять подальші конкретні заходи для України і як захистити країни, дестабілізовані росією, зокрема, Молдову
"Молдова стикається зі все більш агресивними спробами дестабілізації. І тут дуже уважно стежать за ситуацією в Придністров'ї", - сказав Лемуан.
Доповнення
Президент Франції Еммануель Макрон на конференції європейських лідерів заявив, що, хоча наразі немає планів відправки західних військ в Україну, це не можна виключати, щоб не допустити перемоги росії у війні.
Такі коментарі спровокували хвилю заяв з боку країн Заходу.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує відправляти бойові війська в Україну.
Країни на сході ЄС, зокрема, Чехія та Польща заявили, що не розглядають можливість відправлення військ до України.
Прем'єр-міністр Швеції, яка збирається приєднатися до НАТО, Ульф Крістерссон заявив, що відправка західних військ в Україну, як пропонує президент Франції Еммануель Макрон, "зараз не актуальна". Висловилися й Італія та Іспанія.
США не відправлятимуть війська в Україну, навіть для небойових місій.
Велика Британія не планує великого розгортання військ в Україні.