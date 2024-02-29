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Главы МИД и Минобороны стран ЕС встретятся в Париже для обсуждения Украины и Молдовы

Главы МИД и Минобороны стран ЕС встретятся в Париже для обсуждения Украины и Молдовы

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 14:52  •  12817 просмотра

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Европейские министры обороны и иностранных дел встретятся в Париже для дальнейшего обсуждения поддержки Украины и защиты Молдовы от российской дестабилизации.

Министры обороны и иностранных дел европейских стран встретятся в Париже в ближайшие дни, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины и Молдовы, заявил в четверг заместитель спикера министерства иностранных дел Франции Кристоф Лемуан, пишет УНН со ссылкой на Reuters. 

Детали

Встреча может состояться 7 марта. Она была запланирована после конференции европейских лидеров по Украине в начале этой недели.

Как сообщается, европейские государства обсудят дальнейшие конкретные меры для Украины и как защитить страны, дестабилизированные Россией, в частности, Молдову

"Молдова сталкивается со все более агрессивными попытками дестабилизации. И здесь очень внимательно следят за ситуацией в Приднестровье", - сказал Лемуан.

Дополнение

Президент Франции Эммануэль Макрон на конференции европейских лидеров заявил, что, хотя пока нет планов отправки западных войск в Украину, это нельзя исключать, чтобы не допустить победы России в войне.

Такие комментарии спровоцировали волну заявлений со стороны стран Запада. 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует отправлять боевые войска в Украину.

Страны на востоке ЕС, в частности, Чехия и Польша заявили, что не рассматривают возможность отправки войск в Украину. 

Премьер-министр Швеции, которая собирается присоединиться к НАТО, Ульф Кристерссон заявил, что отправка западных войск в Украину, как предлагает президент Франции Эммануэль Макрон, "сейчас не актуальна". Высказались и Италия и Испания.

США не будут отправлять войска в Украину, даже для небоевых миссий.

Великобритания не планирует большого развертывания войск в Украине.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Глави МЗС та Міноборони країн ЄС зустрінуться в Парижі для обговорення України та Молдови
EU Foreign and Defense Ministers to meet in Paris to discuss Ukraine and Moldova
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