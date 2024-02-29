Главы МИД и Минобороны стран ЕС встретятся в Париже для обсуждения Украины и Молдовы
Киев • УНН
Европейские министры обороны и иностранных дел встретятся в Париже для дальнейшего обсуждения поддержки Украины и защиты Молдовы от российской дестабилизации.
Министры обороны и иностранных дел европейских стран встретятся в Париже в ближайшие дни, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины и Молдовы, заявил в четверг заместитель спикера министерства иностранных дел Франции Кристоф Лемуан, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Встреча может состояться 7 марта. Она была запланирована после конференции европейских лидеров по Украине в начале этой недели.
Как сообщается, европейские государства обсудят дальнейшие конкретные меры для Украины и как защитить страны, дестабилизированные Россией, в частности, Молдову
"Молдова сталкивается со все более агрессивными попытками дестабилизации. И здесь очень внимательно следят за ситуацией в Приднестровье", - сказал Лемуан.
Дополнение
Президент Франции Эммануэль Макрон на конференции европейских лидеров заявил, что, хотя пока нет планов отправки западных войск в Украину, это нельзя исключать, чтобы не допустить победы России в войне.
Такие комментарии спровоцировали волну заявлений со стороны стран Запада.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует отправлять боевые войска в Украину.
Страны на востоке ЕС, в частности, Чехия и Польша заявили, что не рассматривают возможность отправки войск в Украину.
Премьер-министр Швеции, которая собирается присоединиться к НАТО, Ульф Кристерссон заявил, что отправка западных войск в Украину, как предлагает президент Франции Эммануэль Макрон, "сейчас не актуальна". Высказались и Италия и Испания.
США не будут отправлять войска в Украину, даже для небоевых миссий.
Великобритания не планирует большого развертывания войск в Украине.
Главы МИД и Минобороны стран ЕС встретятся в Париже для обсуждения Украины и Молдовы
Европейские министры обороны и иностранных дел встретятся в Париже для дальнейшего обсуждения поддержки Украины и защиты Молдовы от российской дестабилизации.
В Минсреды понимают, как минимизировать последствия возможных весенних паводков - министр
Минсреды понимает, как минимизировать любое негативное влияние от возможных весенних паводков в этом году, опираясь на уроки, вынесенные из прошлогоднего рекордного паводка.
Надеялись пройти по мели: на берегу Тисы задержали четырех "уклонистов"
Четырех мужчин, которые пытались незаконно переплыть украинскую границу в Румынию, задержали пограничники на берегу реки Тиса.
Присвоил средства, выделенные на восстановление после атаки рф Национального музея Тараса Шевченко: будут судить подрядчика
Директор коммерческого предприятия предстанет перед судом за присвоение 190 000 гривен, выделенных на восстановление Национального музея Тараса Шевченко, поврежденного в результате российского ракетного обстрела в октябре 2022 года.
Пилотный проект "Укрпочта. Аптека" расширяется еще на шесть прифронтовых областей
Пилотный проект "Укрпочта. Аптека" расширяется, чтобы обеспечить доступ к недорогим лекарствам, доставляя заказы еще в шесть областей Украины, пострадавших от войны: Запорожская, Николаевская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Сумская области.
Туск не исключает введения эмбарго на российскую агропродукцию
Правительство Латвии ввело эмбарго на российскую продукцию, а премьер-министр Польши заявил, что Польша рассматривает возможность сделать то же самое в ответ на неконтролируемые поставки из россии и беларуси, которые дестабилизируют европейские рынки.
В порту санкт-петербурга загорелся ледокол: что известно
Ледокол загорелся в складском помещении в порту в санкт-петербурге, что в россии.
Вблизи оккупированного Симферополя прогремели взрывы: россияне заявили о якобы сбитии беспилотника
министерство обороны россии заявило, что взрывы в Крыму это якобы успешная ликвидация украинского беспилотника системой противовоздушной обороны.
Больше всего от российских атак на культурное наследие страдают три области - Шмыгаль
Харьковская, Донецкая и Одесская области больше всего пострадали от российских атак на объекты культурного наследия.
Европарламент об убийстве Навального: путин должен ответить, а поддержка Украины - лучший ответ кремлю
Европейский парламент принял резолюцию, в которой говорится о том, что президент россии владимир путин несет ответственность за убийство Навального, и что поддержка Украины является лучшим ответом на действия кремля.