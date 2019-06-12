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"Групи впливу" прагнуть отримати контроль над ДБР через його директора Трубу - Варченко

Київ • УНН

 • 8115 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Певні "групи впливу" намагаються втягнути Державне бюро розслідувань у політичні чвари заради того, щоб підірвати довіру українців до ДБР та отримати контроль над органом через його директора Романа Трубу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко, передає УНН.

"Групи впливу" прагнуть отримати контроль над ДБР через його директора Трубу - Варченко

"Враховуючи те, що події, які відбуваються сьогодні у ДБР вже набули розголосу та оприлюднені у ЗМІ, я хочу повідомити наступне. Останнім часом певні невідомі колективу особи намагаються втягнути Бюро у політичні чвари та підірвати довіру до органу. Заявляю про те, що особисто я аполітична, не маю стосунку до жодної політичної сили", – написала вона.

Ольга Варченко підкреслила, що заступники директора ДБР й надалі будуть перебувати на позиції Закону, дотриманні прав і свобод громадян, виконанні рішень суду. Також представники Бюро не допустять жодну групу впливу до управління органом.

"Набуває розголосу в колективі інформація, оприлюднена Директором ДБР на апаратних нарадах у відомстві, що в нього відбулась зустріч з Президентом України, який надав йому певні повноваження та дав настанови щодо пріоритетних напрямків. Впевнена, що Володимир Зеленський не надавав повноваження Роману Трубі грубо порушувати Закон, нехтувати правами громадян та узурпувати владу. Напевне, вже якісь нові "групи впливу" вважають, що їм вдасться отримати контроль над Бюро, дестабілізувати роботу, втягнути в інтриги та "надути вітрила" окремим його представникам. Не зможете!" – наголосила заступниця директора ДБР.

Також вона закликала колектив ДБР бути мужніми та професійними, не піддаватися на провокації.

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