Група DCH Ярославського інвестує 1,5 млн дол. в створення в Харкові музею про участь міста в UEFA.EURO2012

Як повідомляє прес-служба групи DCH експозіція музею буде містити артефакти турніру — документальні фото- і відеоматеріали, пам’ятні речі, пов’язані з проведенням Євро-2012, а також з перебуванням в місті зірок європейського футболу і розміщення тут регіонального штабу УЄФА. Передові інтерактивні рішення на основі технологій дозволять відвідувачам музею знову зануритися в атмосферу незабутнього спортивного свята, яке відкрив нову еру в розвитку Харкова.

“Ідея музею виникла, коли ми з командою колег, які займалися проектами Євро-2012, згадували ті часи. І прийшли до спільного висновку — турнір змінив долю міста. Завдяки тому, що УЄФА подарувало Харкову щастя долучитися до європейського спортивної події вищого рівня, багато харків’ян побачили нові можливості, місто почало перетворюватися. Якщо є гарний аеропорт, можливість комфортно кудись злітати, подивитися світ, є стадіон, є упорядковані ділянки, за зразком яких облагороджуються інші території, хочеться жити, творити і розвиватися. Мало хто думає про спортивні змагання з точки зору їх впливу на економіку приймаючих міст і якість життя городян, але в Харкові саме так сталося — це очевидно. Тому ми вирішили дати харків’янам можливість згадати і відчути неймовірну атмосферу Євро-2012 завдяки спеціальному музею ”, - цитує прес-служба DCH Олександра Ярославського.

Прогрес у розвитку інфраструктури дозволив “першої столиці” за рішенням виконкому УЄФА змінити статус з резервного міста на приймає матчі місто Чемпіонату Європи з футболу.

Як відомо, ключові об’єкти інфраструктури турніру — сучасні стадіон, аеропорт, тренувальний табір і ін. — зводилися за рахунок приватних інвестицій DCH, загальна сума яких перевищила $ 300 млн. Засновник, власник і президент DCH Олександр Ярославський виступив не тільки генеральним інвестором Євро-2012 в Харкові, а й офіційним координатором процесу підготовки до матчів континентальної футбольної першості.

DCH планує створити музей Євро-2012 на базі об’єктів, які були створені завдяки інвестиціям Ярославського у підготовку Харкова до цього турніру — Міжнародного аеропорту “Харків” і п’ятизіркового luxury-готелю KharkivPalace 5 *, в якому в дні матчів розміщувався тимчасовий регіональний штаб УЄФА. Група DCH заявила про готовність інвестувати в створення музею близько 1,5 млн. В УЄФА високо оцінили ініціативу DCH.

“Харків в історії чемпіонату Європи з футболу 2012 року заповнився як виключно дисциплінований приймаюче місто. Більш того, це унікальний кейс, в якому існував єдиний центр управління будівництвом інфраструктури і були вкладені такі величезні приватні інвестиції. Для нас ініціатива DCH вельми цікава, ми віримо в її успіх. Ідея проекту сфокусована на маловідомій соціальної межі спортивних змагань — їх вплив на розвиток приймаючих міст. Сподіваємося, що збірні матчів Євро-2012 в Харкові — Данії, Німеччини, Нідерландів, Португалії — допоможуть майбутньому музею, надавши експонати, сам музей буде довго радувати жителів і гостей Харкова ”, - цитує прес-служба DCH Мартіна Каллена, операційного директора Євро 2012, а нині виконавчого директора UEFA Events SA, який прокоментував ініціативу Ярославського.

Згідно з офіційним повідомленням DCH, відкриття музейних експозицій Євро-2012 в Харкові заплановано на 5 грудня 2019 року. У цей день рівно 10 років тому відбулося урочисте відкриття домашньої арени належав Ярославському футбольного клубу “Металіст” — однойменного стадіону. “Він став першим із серії об’єктів, завдяки якому харків’яни отримали підтвердження реальності планів проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року в їхньому місті в конкурентній боротьбі з найбільшими містами України та Польщі”, -йдеться в повідомленні DCH.