Гройсман не подав заяву про відставку до секретаріату ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наразі не подав заяву про відставку до секретаріату Верховної Ради. Про це сказала журналістам у вівторок голова парламентської фракції партії "ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, передає кореспондент УНН.
"Гройсмана може звільнить лише Верховна Рада. Якщо ВР не звільнить, пан Гройсман мусить працювати на своїй посаді... На позачерговому засіданні це можна зробити, це можливо. Але для цього потрібно, щоб ця заява була в секретаріаті ВР подана Гройсманом. На цю хвилину цієї заяви немає. Голова ВР зобов’язаний поставити це на голосування. Тільки тоді Прем'єр Гройсман зможе піти у відставку", - сказала Тимошенко.
Нагадаємо, 20 травня Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що у середу, 22 травня, подасть заяву про відставку. Надалі відставку очільника уряду має підтримати парламент.