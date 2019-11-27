Грабіжники винесли з будинку директора ДП травматичну зброю та ікони
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. На Харківщині поліція розшукує осіб, які скоїли крадіжку у будинку директора державного підприємства і втекли з місця події на автомобілі постраждалого. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.
"На Харківщини поліцейські розшукують осіб, які обікрали будинок директора державного підприємства. Зловмисники втекли з місця скоєння злочину із викраденим майном на автомобілі постраждалого. Для встановлення та затримання правопорушників в п’яти районах області було введено спеціальну поліцейську операцію "Перехоплення", - йдеться в повідомленні.
Встановлено, що вранці 26 листопада за місцем мешкання дружина потерпілого виявила відчинені ролети гаражу та відсутність автомобіля Lexus. Крім цього, зловмисники проникли до будинку, звідки викрали травматичну зброю, вироби із золота та ікони.
"Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 3 ст. 185 (крадіжка), ч. 1 ст. 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Наразі тривають слідчо-оперативні заходи. На розшук викрадених речей та осіб, причетних до скоєння злочину, орієнтовано особовий склад поліції.
Нагадаємо, у Харкові невідомі обікрали автомобіль нардепа з фракції “Слуга народу” Кирила Нестеренка.