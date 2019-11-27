Грабители вынесли из дома директора ГП травматическое оружие и иконы

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Харьковской области полиция разыскивает лиц, совершивших кражу в доме директора государственного предприятия и скрывшихся с места происшествия на автомобиле пострадавшего. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

"В Харьковской области полицейские разыскивают лиц, которые обокрали дом директора государственного предприятия. Злоумышленники скрылись с места совершения преступления с похищенным имуществом на автомобиле пострадавшего. Для установления и задержания правонарушителей в пяти районах области было введено специальную полицейскую операцию "Перехват", - говорится в сообщении.

Установлено, что утром 26 ноября по месту жительства супруга потерпевшего обнаружила открытые роллеты гаража и отсутствие автомобиля Lexus. Кроме этого, злоумышленники проникли в дом, откуда похитили травматическое оружие, изделия из золота и иконы.

"Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 3 ст. 185 (кража), ч. 1 ст. 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов , взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные мероприятия. На розыск похищенных вещей и лиц, причастных к совершению преступления, ориентирован личный состав полиции.

Напомним, в Харькове неизвестные обокрали автомобиль нардепа из фракции "Слуга народа" Кирилла Нестеренко.

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