ГПУ завершить заочне слідство у справі про держзраду В.Януковича 30 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України планує завершити спеціальне (заочне) досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента Віктора Януковича у державній зраді 30 січня і надасть захисту матеріали справи для ознайомлення. Про це сказав в ефірі “112 Україна” прокурор відділу Головної військової прокуратури Руслан Кравченко, передає УНН.
“30 січня ми завершимо спеціальне досудове розслідування та відкриваємо матеріали стороні захисту. З 30 січня сторона захисту, представники, мають право ознайомитися зі всіма доказами, які були зібрані під час досудового розслідування органом досудового розслідування”, — сказав прокурор.
Нагадаємо, екс-президента України Віктора Януковича викликали до Головної військової прокуратури на допити на 27 і 30 січня.
Сьогодні військова прокуратура планує вручити адвокатам екс-президента уточнену підозру у кримінальному провадженні щодо державної зради.
20 січня Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.