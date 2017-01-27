ГПУ завершит заочное следствие по делу о госизмене В.Януковича 30 января
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины планирует завершить специальное (заочное) досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене 30 января и предоставит защите материалы дела для ознакомления. Об этом сказал в эфире "112 Украина" прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко, передает УНН.
"30 января мы завершим специальное досудебное расследование и открываем материалы стороне защиты. С 30 января сторона защиты, представители имеют право ознакомиться со всеми доказательствами, которые были собраны во время досудебного расследования органом досудебного расследования", - сказал прокурор.
Напомним, экс-президента Украины Виктора Януковича вызвали в Главную военную прокуратуру на допросы на 27 и 30 января.
Сегодня военная прокуратура планирует вручить адвокатам экс-президента уточненное подозрение в уголовном производстве относительно государственной измены.
20 января Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.
28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 УК.