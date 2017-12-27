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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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ГПУ вже не є каральним пострадянським монстром - Луценко

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Генеральна прокуратура України на сьогоднішній день вже не є каральним пострадянським монстром. Про це в інтерв’ю українським телеканалам заявив Генеральний прокурор Юрій Луценко, повідомляє УНН.

ГПУ вже не є каральним пострадянським монстром - Луценко

“Головне, в що я вірив і чому я йшов на цю посаду. Просто я вважав, що хтось зі сторони має знищити централізований під одну особу каральний репресивний механізм ВЧК НКВД, який називався ГПУ. Впевнений, що зараз зможу доповісти людям про те, що такого карального пострадянського монстра більше немає”, — сказав він.

Він зауважив, що наразі 90% усіх вакансій у відомстві обіймають люди, які ніколи не працювали у прокуратурі. За словами Генпрокурора, у його відомстві створено органи самоврядування.

“Тепер ні генпрокурор, ні хто-небудь інший з керівництва прокуратури не може ні призначити, ні зняти прокурора, а значить, не може сказати: „Посади оцього або забери в цього бізнес, інакше я тебе зніму“. Це основна умова демонтажу радянської каральної тоталітарної системи”, — наголосив він.

Як повідомляв УНН, ГПУ і поліція провели широкомасштабну операцію у 7 містах країни.

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