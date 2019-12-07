Прем'єр-міністр розповів подробиці про новий кредит від МВФ

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук відреагував на телефонну розмову Президента Володимира Зеленського та керівниці Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої, під час якої Україна та МВФ домовилися про нову 3-річну програму підтримки. Про це пише УНН із посиланням на Урядовий портал та офіційне повідомлення Фонду.

“Символічно, що Staff-Level Agreement за новою програмою підтримки з МВФ ми отримали саме в 100 днів Уряду. Підтримка з боку таких великих системних інституцій — маркер довіри до країни. А отже, для нас будуть дешевші ресурси — для всього бізнесу і всіх українців це означає, що економіка зростатиме швидше, буде більше робочих місць, вищі зарплати”, — сказав Гончарук.

Глава Уряду також додав, що за останні три місяці, "значно здешевили ресурси, які ми залучаємо, тому що нам вірять. І будемо залучати ще дешевше з кожним місяцем".

У Міжнародному валютному фонді також наголосили на вражаючому прогресі, якого Президент та Уряд домоглися за останні кілька місяців у питанні просування реформ та продовженні обґрунтованої економічної політики.

“Нова програма з фондом — сигнал для українського та міжнародного бізнесу, що Україна на базі макроекономічної стабільності прискорить економічне зростання. На цьому шляху ми маємо повну підтримку наших офіційних фінансових партнерів”, — сказала Міністр фінансів України Оксана Маркарова.

Раніше Зеленський поспілкувався телефоном з директором-розпорядником МВФ Георгієвою.

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