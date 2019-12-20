Гончарук: ніхто не зраджує державні інтереси у переговорах із РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Зараз йдуть переговори з Російською Федерацією щодо газу, на яких ніхто не зраджує державні інтереси. Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук розповів під час години запитань до уряду у ВР, передає кореспондент УНН.
"…Ми працюємо над переговорами з Російською Федерацією по газу. Останні два тижні – складний процес, там так само зради немає, ніхто не зраджує державні інтереси, наші колеги прямо зараз знаходяться на переговорах", - заявив він.
Нагадаємо, 19 грудня у російському Газпромі повідомили, що продовжать переговори з Україною щодо газових питань у п'ятницю в Мінську після консультацій в Берліні.
Додамо, Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель також повідомив, що узгоджено протокол рішення щодо транзиту газу для підписання фінальних договорів.