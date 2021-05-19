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Голубовська про звільнення Степанова: нардепи не прислухалися до медиків і тепер несуть відповідальність за те, що буде відбуватися далі

Київ • УНН

 • 18809 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Заслужений лікар України, інфекціоніст Ольга Голубовська заявила, що нардепи не прислухалися до думки медиків і зняли Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Все що буде відбуватися в медицині далі - відповідальність парламентаріїв. Відповідну заяву Голубовська розмістила на своє сторінці в Фейсбук, повідомляє УНН.

Голубовська про звільнення Степанова: нардепи не прислухалися до медиків і тепер несуть відповідальність за те, що буде відбуватися далі

Цитата:

"Міністра охорони здоров'я Максима Степанова Верховна Рада таки зняла з займаної посади. І ні слова у Верховній раді про те, що Степанова підтримує медична громадськість в цілому. Ні слова про те, що профспілки мед. працівників виступили із заявою проти відставки міністра. Ні слова про підтримку з боку регіональних представників медичних співтовариств. Нікого не запросили (розумію, багато нам честі), нікому не дали слово. Тепер ці ІСТОТІ (вислів народного депутата в бік міністра) будуть у відповідальності за все те, що буде відбуватися далі. А ми вам дякуємо. ЗРОБИЛИ НАС ЩЕ РАЗ", - написала лікар.

Вона подякувала Степанову за роботу на посаді міністра. І ще раз зазначила, що депутати проявили неповагу не тільки до нього, але до медпрацівників.

"А Степанова поважали в медичному середовищі на всіх рівнях. Це треба визнати, всі опитування свідчать про це. Зазвичай інертні в силу роботи медики відкрито встали на його захист, вперше в нашій історії. Бо втомилися за ці роки стукати в закриті двері. Тому його добровільна заява про звільнення сприйнялася б, як зрада всіх нас", - написала Голубовська, додавши, що як би далі не розвивалися події, медики будуть виконувати свою роботу.

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