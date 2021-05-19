Голубовская об увольнении Степанова: нардепы не прислушались к медикам и теперь несут ответственность за то, что будет происходить дальше

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"Министра здравоохранения Максима Степанова Верховная Рада таки сняла с занимаемой должности. И ни слова в Верховной Раде о том, что Степанова поддерживает медицинская общественность в целом. Ни слова о том, что профсоюзы мед. работников выступили с заявлением против отставки министра. Ни слова о поддержке со стороны региональных представителей медицинских сообществ. Никого не пригласили (понимаю, много нам чести), никому не дали слово. Теперь эти ІСТОТИ (высказывание народного депутата в сторону министра) будут в ответственности за все, что будет происходить дальше. А мы вас благодарим. ЗРОБИЛИ НАС ЩЕ РАЗ", - написала врач.

Она поблагодарила Степанова за работу в должности министра. И еще раз отметила, что депутаты проявили неуважение не только к нему, но к медработникам.

"А Степанова уважали в медицинской среде на всех уровнях. Это надо признать, опросы свидетельствуют об этом. Обычно инертные в силу работы медики открыто встали на его защиту, впервые в нашей истории. Так устали за эти годы стучать в закрытые двери. Поэтому его добровольное заявление об увольнении воспринялось бы, как измена всех нас", - написала Голубовская, добавив, что как бы дальше ни развивались события, медики будут выполнять свою работу.



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