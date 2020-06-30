Голубовська пояснила, чому зростає кількість складних випадків COVID-19

"У всього світу є тільки здогадки. При тому, ці здогадки, на жаль, практично ніколи не збуваються. Я, як інфекціоніст, просто розумію, аналізуючи всі ті епідемії, пандемії, які людство спіткали, за всю його відому історію існування - це закономірності інфекційного процесу. Коли з'являється новий збудник в популяції ... і він не зустрічає протидії з боку нас з вами - популяції людей - він набирає свою вірулентність, агресивність і поводиться так, як йому дозволяють різні чинники маловивчені ще для цього вірусу", - сказала Ольга Голубовська, відповідаючи на питання, чому зростає кількість складних випадків COVID-19.

Вона зазначила, що мова йде про такі фактори, як зовнішнє середовище і біологічний організм.

"Все залежить, в тому числі, і від систем протидії, як вони спрацьовують. Але як тільки послаблюються ці системи протидії ... Поки що це ще дуже мало пройшло часу", - додала Ольга Голубовська.

Нагадаємо, в Україні вже 44,3 тис. випадків COVID-19, за добу - 706.