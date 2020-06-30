Голубовская объяснила, почему растет количество сложных случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что рост количества сложных случаев COVID-19 - это закономерность инфекционного процесса. Об этом она сказала в эфире телеканала ZIK, передает УНН.
“У всего мира есть только догадки. При том, эти догадки, к сожалению, практически никогда не сбываются. Я, как инфекционист, просто понимаю, анализируя все те эпидемии, пандемии, которые человечество постигали, за всю ее известную историю существования - это закономерности инфекционного процесса. Когда появляется новый возбудитель в популяции… и он не встречает противодействия со стороны нас с вами - популяции людей - он набирает свою вирулентность, агрессивность и ведет так, как ему позволяют различные факторы малоизученные еще для этого вируса”, - сказала Ольга Голубовская, отвечая на вопрос, почему растет количество сложных случаев COVID-19.
Она отметила, что речь идет о таких факторах, как внешняя среда и биологический организм.
“Все зависит, в том числе, и от систем противодействия, как они срабатывают. Но как только ослабляются эти системы противодействия… Пока что это еще очень мало прошло времени”, - добавила Ольга Голубовская.
Напомним, в Украине уже 44,3 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 706.