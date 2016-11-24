Голову сільради затримали на Кіровоградщині за хабар у 35 тис.грн

Так, 47-річний голова однієї з сільрад Кіровоградського району пообіцяв громадянину погодити сільською радою виділення йому земельних ділянок за 35 тисяч гривень хабара

Вчора, 23 листопада правоохоронці затримали голову сільської ради. У службовому кабінеті правоохоронці вилучили одну тисячу доларів та вісім тисяч гривень, які він отримав у якості неправомірної вигоди.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Посадовцю загрожує позбавленням волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.