Главу сельсовета задержали в Кировоградской области за взятку в 35 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Кировоградской области правоохранители задержали главу одного из сельсоветов области за получение неправомерной выгоды в сумме 35 тыс. гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.
Так, 47-летний глава одного из сельсоветов Кировоградского района пообещал гражданину согласовать с сельским советом выделение ему земельных участков за 35 тыс. гривен взятки
Вчера, 23 ноября правоохранители задержали главу сельского совета. В служебном кабинете правоохранители изъяли одну тысячу долларов и восемь тысяч гривен, которые он получил в качестве неправомерной выгоды.
По факту события открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Должностному лицу грозит лишение свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества.