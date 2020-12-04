Головний тренер збірної України з баскетболу заразився COVID-19

Наставник чоловічої збірної України Багатскіс після прибуття зі збірної разом з тренером “Київ-Баскета” по фізичній підготовці Марісом Брузіксом здали позитивні тести на COVID-19.

Вони пропустять найближчий матч проти “Тернополя” в Кубку України.

В стані “Київ-Баскета” раніше коронавірусом заразилися українські гравці — Павло Крутоус та Богдан Близнюк.

Додамо також, Багатскіс вивів збірну України на Євробаскет-2021.