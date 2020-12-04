Головний тренер збірної України з баскетболу заразився COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. У БК “Київ-Баскет” повідомили про зараження коронавірусом латвійського наставника Айнарса Багатскіса, передає УНН.
Наставник чоловічої збірної України Багатскіс після прибуття зі збірної разом з тренером “Київ-Баскета” по фізичній підготовці Марісом Брузіксом здали позитивні тести на COVID-19.
Вони пропустять найближчий матч проти “Тернополя” в Кубку України.
В стані “Київ-Баскета” раніше коронавірусом заразилися українські гравці — Павло Крутоус та Богдан Близнюк.
Додамо також, Багатскіс вивів збірну України на Євробаскет-2021.